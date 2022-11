HBO Max w grudniu nie zawiedzie. Wiele dużych premier w ofercie

Jeżeli liczyliście, że platformy streamingowe w grudniu zapewnią wiele świetnej rozrywki swoim subskrybentom, to HBO Max wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Na pełną oficjalną listę na przyszły miesiąc będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale już teraz poznaliśmy pierwsze tytuły z nadchodzącej oferty. Wśród nowości grudnia znalazły się takie głośne kinowe produkcje, jak Morbius, Cyrano, C'mon C'mon, Benedetta, Niewiniątka, a także oryginalny film Ghost in the Shell. Ponadto z serialowych nowości warto wyróżnić nowe sezony Plotkary i Mrocznych materii. Pełną rozpiskę na grudzień znajdziecie poniżej.

HBO Max na grudzień 2022 – wstępna lista premier

Seriale:

Grudzień - Doom Patrol (Sezon 4)

od 2 grudnia - Kung Fu (Sezon 3)

od 2 grudnia - Życie seksualne studentek (Sezon 2)

od 2 grudnia - Plotkara (Sezon 2)

od 5 grudnia - Biały Lotos (Sezon 2)

od 5 grudnia - Rick i Morty (Sezon 6B)

od 6 grudnia - Stargirl (Sezon 3)

od 6 grudnia - Mroczne materie (Sezon 3)

od 7 grudnia - All American: Nowe początki (Sezon 2)

od 10 grudnia - Młody Sheldon (Sezon 6)

Filmy: