HBO Max na kwiecień ze świetną ofertą. Kinowy hit i nowość prosto z dużego ekranu

Niewidomy człowiek, który nie chce obejrzec "Titanica" (The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic) - Jaakko jest niewidomy i przykuty do wózka inwalidzkiego. Kocha Sirpę, z którą codziennie rozmawia przez telefon. Kiedy pewnego dnia kobieta zostaje przytłoczona szokującą nowiną, Jaakko postanawia natychmiast się do niej udać.