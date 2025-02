Harvey Weinstein kontratakuje. Kontrowersyjny producent filmowy pozywa własnego brata

Kontrowersyjny producent filmowy i bohater skandalu obyczajowego, który zatrząsnął Hollywood w posadach kilka lat temu – Harvey Weinstein, postanowił zaatakować. Odsiadujący wyrok za przestępstwa seksualne producent, pozwał swojego brata, Boba Weinsteina, oraz Davida Glassera, byłego szefa The Weinstein Company. Twierdzi, że dopuścili się „finansowej zdrady”, sprzeniewierzając majątek firmy i wypłacając sobie premie, co miało doprowadzić do jej bankructwa.

Timothy A. Clary / AFP - Getty Images

Harvey Weinstein kontratakuje i pozywa brata

Pozew jest odpowiedzią na sprawę z 2017 roku, w której firma AI International Holdings domagała się spłaty 45 milionów dolarów pożyczki. Prawnicy Weinsteina przekonują, że zarząd The Weinstein Company „rabował płonący dom”, zamiast ratować przedsiębiorstwo. Bob Weinstein odrzuca zarzuty, a jego prawnik twierdzi, że Harvey zrezygnował z umorzenia długu tylko po to, by móc pozwać brata.