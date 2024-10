Harry Potter z kluczową zmianą. Warner Bros. chce pozyskać nowych odbiorców

Korporacja wprowadziła ważną aktualizację do świata Harry’ego Pottera.

Gdy uniwersum Harry’ego Pottera przestało być jedynie historią o chłopcu, który przeżył, J.K. Rowling i Warner Bros. zdecydowali się wprowadzić wspólną nazwę dla wszystkich projektów związanych z magicznym światem, które powstawały pod szyldem Wizarding World. Nazwa ta funkcjonowała od 2019 roku, zastępując wcześniej Pottermore. Najwyraźniej Wizarding World nie przebiło się do świadomości innych osób, oprócz największych fanów Harry’ego Pottera i firma zdecydowała się na rebranding, aby nikt nie poczuł się zmieszany nieznaną nazwą całego uniwersum.

Zmiany można zauważyć również w oficjalnym biuletynie, gdzie wspomniano o The Harry Potter Editorial Team, który zastąpił poprzedni zespół, który został wcześniej nazwany był The Wizarding World Team. Co ciekawe, w stopce samej strony internetowej podano informacje, że od teraz wszystkie informacje o projektach ze świata Wizarding World będą znajdować się na głównej stronie Harry’ego Pottera.