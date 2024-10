Serialowy Harry Potter naprawi ten błąd z filmowej serii. Warner Bros. potwierdza dobrą wiadomość

Szefowa Warner Bros. TV Group, Channing Dungey, w przemówieniu podczas Mipcom w Cannes potwierdziła, że prace nad serialem już trwają. Scenarzyści zajęci są opracowywaniem historii, a castingi do ról już ruszyły. Następnie dodała, że serialowa wersja będzie bardziej dogłębnie eksplorować historię z książek. Dungey przyznała, że był to jedyny powód, dlaczego zdecydowali się na stworzenie nowej wersji Harry’ego Pottera.

Serialowy reboot Harry’ego Pottera już wcześniej wzbudzał wiele kontrowersji wśród fanów cyklu powieści J.K Rowling. Jednak w ostatnim czasie o produkcji zrobiło się szczególnie głośno ze względu na ogłoszenie castingu do ról Harry’ego Pottera, Hermiony Granger oraz Rona Wesleya, gdzie na samym dole podano informacje o inkluzywności i różnorodności poszukiwanych aktorów. Oliwy do ognia dolał scenarzysta Andy Greenwald, który wprost przyznał, że nie czytał wszystkich książek i nie uważa, aby ścisła kontrola całej marki przez Rowling była czymś dobrym i pobudzała kreatywność dla twórców serialu. Najwyraźniej Warner Bros. wyczuł złe nastroje fanów wokół ich nadchodzącego serialu i postanowili ugasić ogień zapewnieniem, że produkcja skierowana na platformę Max będzie wierniejsza oryginalnym powieściom niż filmowa seria.

Praca nad tym serialem to niewiarygodne marzenie, a jako ktoś, kto jest wielkim fanem książek, możliwość poznania ich bardziej dogłębnie niż w dwugodzinnym filmie, to cały powód, dla którego wyruszyliśmy w tę podróż.

Scenarzystką i showrunnerką jest Francesca Gardiner, która pracowała przy takich tytułach jak Sukcesja i Mroczne materie. Reżyserię niektórych odcinków powierzono Markowi Mylodowi, znanemu z pracy nad Sukcesją i The Last of Us. Był także reżyserem filmu Menu.

Zdjęcia do serialu mają ruszyć już na wiosnę przyszłego roku. Data premiery jest jeszcze nieznana, ale studio Warner Bros. Discovery celuje w rok 2026.