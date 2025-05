Harry Potter miał otrzymać grę RPG w stylu Baldur’s Gate. Ujawniono skasowaną produkcję ze świata czarodziejów

Z tego, co wiem, to nigdy wcześniej nie było pokazane publicznie - powiedział Andrew Borman, dyrektor ds. cyfrowej archiwizacji w muzeum.

Według Bormana, zespół Volition przeczytał wszystkie dostępne wówczas książki o Harrym Potterze i postanowił stworzyć grę RPG, zanim jeszcze pojawił się pierwszy film z serii. To pozwoliło twórcom na pełną swobodę w interpretacji świata i to bez żadnych odniesień wizualnych z ekranizacji.

Zrobili to, z tego co pamiętam, w ciągu kilku tygodni. Stworzono wystarczająco dużo gry, żeby móc ją zaprezentować właścicielom praw. Z jakiegoś powodu nigdy nie poszło to dalej – wyjaśnił Borman.