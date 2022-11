Halo Infinite z wielką aktualizacją. Gra otrzymała sporo wyczekiwanych nowości

Dobre wieści dla wszystkich miłośników Halo Infinite. Produkcja 343 Industries doczekała się nowej aktualizacji, która wprowadziła do gry sporo wyczekiwanych od dłuższego czasu nowości. Najnowszy patch wprowadził m.in. kooperację w kampanii fabularnej, której testy rozpoczęły się jeszcze w lipcu, a także wczesną wersję trybu Forge, czyli edytora map. Nie są to jednak jedyne atrakcje, które postanowili przygotować deweloperzy.

Zimowa aktualizacja Halo Infinite w szczegółach

Oprócz wymienionych wyżej elementów zimowa aktualizacja Halo Infinite wprowadziła do gry również możliwość powtarzania misji w kampanii fabularnej. Deweloperzy zadbali także o nowości w trybie multiplayer, który dostępny jest w modelu free-to-play. Dzięki wspomnianej „łatce” miłośnicy sieciowych starć sprawdzą swoje możliwości na dwóch nowych mapach, które zostały stworzone w trybie Forge. Twórcy w ten sposób chcą pokazać możliwości edytora.



Dodatkowo w trybie multiplayer pojawił się także nowy wariant zabawy o nazwie Covert One-Flag. Zimowa aktualizacja wprowadza do Halo Infinite również wczesną wersję systemu MatchXP, dzięki któremu gracze będą nagradzani za rozgrywanie meczów do końca. Nie zabrakło również nowej przepustki sezonowej oraz osiągnięć. Atrakcji jest sporo, a na dole wiadomości znajdziecie premierowy zwiastun patcha.



Na koniec przypomnijmy, że Halo Infinite zadebiutowało w grudniu 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja 343 Industries dostępna jest również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy do lektury: Recenzja Halo Infinite – Master Chief znowu na służbie.