Half-Life 3 naprawdę istnieje? Znany leaker przez 3 lata zbierał dowody

Half-Life 3 jest prawdziwy, a Valve próbuje ukryć, że wracamy do XEN. Przecieki w kierunku półotwartego świata, systemu pogodowego, cyklu dnia i nocy, inteligentnych NPC-ów, którzy mogą z tobą rozmawiać! Pracowałem nad tym filmem przez TRZY lata…

Wczytywanie ramki mediów.

Half-Life: Xen miałoby powstawać na Source 2, czyli tym samym silniku, co Counter-Strike 2 oraz Deadlock. W grze nie zabraknie położenia nacisku na fizykę obiektów, co jest znakiem rozpoznawczym całej serii. Powróci więc kultowy Gravity gun, który posłuży zarówno jako broń, jak i narzędzie do rozwiązywania zagadek środowiskowych. Ponadto Valve ma stawiać na realizm, również w tworzeniu postaci. Każda napotkana w grze osoba ma wyglądać zupełnie inaczej, różnić się najmniejszymi detalami, czy mimiką oraz ekspresją. Twórcy mają skorzystać z technologii Speech Graphics, która została wykorzystana przy Hogwarts Legacy oraz The Last of Us: Part II.