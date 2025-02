Half-Life 3 coraz bliżej? Nowe tropy wskazują na zaawansowany etap produkcji

Na trop jako pierwszy wpadł znany społeczności Valve Stannis Loyalist, który przeanalizował kod aktualizacji i odkrył ciąg „r_hlx_fsr3_min_reactiveness”. Jego zdaniem oznacza to, że HLX – być może Half-Life 3 – wszedł w zaawansowany etap rozwoju, gdyż FSR 3 to technologia, którą zwykle wdraża się w końcowych fazach optymalizacji. Wiele wcześniejszych przecieków sugerowało, że Valve eksperymentuje z nowym Half-Life, ale dopiero teraz pojawia się powód do większego entuzjazmu.

Choć należy podchodzić do tych informacji z dystansem, optymizm wśród fanów rośnie. Stannis Loyalist twierdzi, że wszystko wskazuje na „późny etap rozwoju” i jest „bardzo pewny, że HLX zostanie ogłoszony w tym roku”. Czy rzeczywiście doczekamy się wreszcie Half-Life 3? Historia uczy, by nie składać pochopnych deklaracji, ale jeśli Valve faktycznie zbliża się do ogłoszenia gry, to dla milionów graczy na całym świecie może być to jeden z najważniejszych momentów w historii gamingu.