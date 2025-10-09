Hakerzy mieli wykraść 2 miliony zdjęć użytkowników Discorda. Platforma reaguje

Niedawno pojawiły się doniesienia sugerujące, że hakerzy weszli w posiadanie ogromnej liczby zdjęć weryfikacyjnych użytkowników Discorda. Ilość danych miała wynosić 1,5 TB. Wśród nich miało znajdować się ponad dwa miliony zdjęć weryfikujących wiek użytkowników, dokładnie 2 185 151 obrazów. Zgodnie z typową praktyką w takich przypadkach, skradzione dane mają być wykorzystane jako środek przymusu w celu wymuszenia zapłaty od Discorda.

Discord odpowiada na roszczenia hakerów

Wśród przechwyconych danych miały znajdować się również imiona i nazwiska użytkowników, adresy e-mail, informacje dotyczące rozliczeń, adresy IP czy historia zakupów. Naruszenie objęło także ograniczone dane korporacyjne, takie jak wewnętrzne prezentacje i materiały szkoleniowe. Według polityki Discorda, przesłane do serwisu dokumenty tożsamości powinny jednak zostać usunięte po zweryfikowaniu wieku. „Obraz Twojego dokumentu tożsamości oraz selfie do porównania twarzy z dowodem są usuwane bezpośrednio po potwierdzeniu grupy wiekowej, a wideo-selfie użyte do szacowania wieku nigdy nie opuszcza Twojego urządzenia”.