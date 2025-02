Hadar potrzebuje specjalistów. CD Projekt RED szuka deweloperów do nowego IP

Obecnie w CD Projekt RED powstaje kilka projektów, a obok Wiedźmina 4 oraz Cyberpunka 2, w produkcji znajduje się także tajemniczy projekt Hadar. Produkcja została ogłoszona jeszcze w 2022 roku jako własne IP RED-ów, którzy chcą rozwijać swój własny świat. Długo nic nie słyszeliśmy o tym projekcie aż do teraz, kiedy to jeden z pracowników studia opublikował post w serwisie X, który zachęca do zapoznania się z ofertami pracy do nowej gry.

CD Projekt RED szuka deweloperów do projektu Hadar

Kierujący zespołem ds. scenariuszy, Marcin Blacha, podzielił się linkiem do najnowszych ofert pracy w CD Projekt RED. Firma poszukuje „niezwykłej załogi” do swojego nowego projektu Hadar, w tym starszego programisty, scenarzysty, designera zadań, różnych artystów, a także specjalistów technicznych. Potwierdza to, że produkcja nadal znajduje się we wczesnej fazie i na jej premierę będziemy musieli jeszcze sporo poczekać.