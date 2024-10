Gwiezdne wojny to nadal żyła złota. Disney zarabia majątek na swojej serii

Wydaje się, że Gwiezdne wojny najlepsze lata mają już za sobą. Minęło już czternaście lat od kiedy Disney kupił Lucasfilm za nieco ponad cztery miliardy dolarów. Od tego czasu doczekaliśmy się tylko pięciu kinowych filmów oraz sześciu aktorskich seriali na Disney+ (siódmy w drodze). Jednym z nich jest Akolita, czyli najdroższa porażka studia, która według najnowszych szacunków kosztowała aż 231 milionów dolarów. Chociaż Disney regularnie traci pieniądze na nowych produkcjach z Gwiezdnych wojen, w tym rozpoczętych, a wciąż niedokończonych filmowych projektach, które miałyby pojawić się w najbliższych latach w kinach, to wytwórnia raczej nie ma powodów do narzekania. Wszystko to za sprawą sprzedaży gadżetów, które wciąż cieszą się sporą popularnością wśród fanów.

Gwiezdne wojny – ogromny zysk ze sprzedaży gadżetów

Jak podało The Hollywood Reporter w raporcie Disneya znalazła się wzmianka, że sprzedaż gadżetów z uniwersum Star Wars wygenerowało w ubiegłym roku aż miliard dolarów. Pokazuje to, że chociaż marka nie ma się najlepiej i spada na nią wiele słów krytyki, to wciąż potrafi generować dla firmy ogromne pieniądze, chociaż nie pochodzą one ze sprzedaży biletów na kinowe filmy, czy też oglądalności seriali na Disney+