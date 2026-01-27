Gwiezdne wojny potwierdzają prawdziwą tragedię Luke’a Skywalkera. Bohater popełnił błąd przy odbudowie Zakonu Jedi

Zadebiutowała nowa komiksowa historia ze świata Gwiezdnych wojen, która kolejny raz pokazuje, jak wielką wielką nadzieję Luke Skywalker wiązał ze swoją przyszłością jako mistrza Jedi. Paradoksalnie właśnie ten optymizm sprawia, że jego dalsze losy po wydarzeniach z oryginalnej trylogii nabierają jeszcze bardziej dramatycznego wymiaru. Komiks Star Wars #9 rzuca nowe światło na pierwsze lata Ery Nowej Republiki i ambicje Luke’a związane z odbudową Zakonu Jedi.

Nowy komiks potwierdza, że Luke Skywalker podjął złą decyzję przy odbudowie Zakonu Jedi

W najnowszym zeszycie, stworzonym przez Alexa Segurę i Ramona Rosanasa, Luke staje do decydującej konfrontacji z Reyną Oskure, mistyczką rasy Anzati, zdolną do wysysania Mocy. Była ona jedną z kluczowych postaci Akolitów Pozaświata, organizacji stanowiącej poważne zagrożenie dla dopiero co raczkującej Nowej Republiki po bitwie o Jakku. Zwycięstwo nad Oskure nie tylko zamyka ważny rozdział tego konfliktu, lecz także jasno pokazuje, jak silnie Luke wierzył w swoją misję i w przyszłość Jedi.