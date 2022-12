Gra Star Wars od Massive Entertainment i Ubisoftu trafia w kolejną fazę produkcji

O tym, że Ubisoft i Massive Entertainment pracują nad dużą grą w uniwersum Star Wars wiemy już od dawna. Ostatnie doniesienia mówiły jednak o tym, że prace ciągle są na bardzo wczesnym etapie. Wygląda jednak na to, że gra nabiera kształtów, a twórcy szukają chętnych do testów.

Do premiery gry Star Wars od Massive Entertainment ciągle daleka droga

Massive Entertainment poinformowało za pośrednictwem Twittera, że szuka ludzi chętnych do testów gry bazującej na marce Star Wars. Testy będą odbywać się w siedzibie studia w Malmo. Warto zaznaczyć, że do ukończenia i wydania gry ciągle daleka droga, ale miło popatrzeć, że projekt prze do przodu.



Według wcześniejszych zapowiedzi gry Star Wars od Massive Entertainment powinniśmy spodziewać się dopiero w 2025 roku. Wcześniej studio ma wydać Avatar: Frontiers of Pandora, które w ostatnim czasie zaliczyło obsuwę, co mogło być spowodowane problemami związanymi z rozgrywką. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.

Wczytywanie ramki mediów.