Gwiazdor The Boys potwierdził, że prowadzi negocjacje w sprawie roli w DC Universe

Odkąd po raz pierwszy zagrał Gusa Fringa w Breaking Bad, fani wręcz błagali, żeby Giancarlo Esposito dołączył do Marvela lub DC, a te krzyki stawały się coraz głośniejsze, gdy aktor zagrał w seriach science fiction, takich jak The Boys i The Mandalorian. Wygląda na to, że modlitwy fanów w końcu zostały wysłuchane, a Esposito potwierdził, że rozmawiał z Jamesem Gunnem na temat dołączenia do DC Universe.

Przed rozpoczęciem strajku rozmawiałem z Jamesem Gunnem o możliwości zagrania w filmie, a więc kto wie, może to nastąpić wkrótce.