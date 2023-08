Gwiazda The Boys dołącza do satyrycznego serialu o superbohaterach, The Franchise

Twórcami The Franchise są reżyser Jamesa Bonda i showrunner Sukcesji. Komedia ma wyśmiewać superbohaterów Marvela i DC.

Gwiazda The Boys, Aya Cash, dołączyła do obsady kolejnego satyrycznego projektu, biorącego na celownik superbohaterów. Zagra w niedawno zapowiedzianej komedii HBO, noszącej tytuł The Franchise.

Cash, która zagrała Stormfront w The Boys, ma wcielić się w postać o imieniu Anita. To obecnie wszystko, co wiadomo o jej roli. Poza nią, potwierdzono, że w obsadzie są już Himesh Patel, Billy Magnussen, Jessica Hynes, Lolly Adefope, Isaak Powell i Darren Goldstein.

Aya Cash dołącza do obsady The Franchise

Reżyserem The Franchise jest Sam Mendes, człowiek mający na koncie Oscara za American Beauty, a także takie filmy jak choćby Skyfall. Z kolei showrunnerem jest Jon Brown, który pełnił tę samą rolę w serialu Sukcesja.