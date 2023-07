Jack Quaid: czwarty sezon The Boys będzie „bardzo intensywny”

Jeden z aktorów The Boys zapewnia, że nowe odcinki serialu „wydobędą głębię każdej postaci”.

Jack Quaid, to aktor odtwarzający rolę Hughie Campbella w The Boys, ujawnił, że czwarty sezon serialu będzie szaloną jazdą. Chociaż trudno to sobie wyobrazić, bo już poprzednie trzy sezony przebojowego serialu Amazon Prime, były prawdziwą jazdą bez trzymanki. Pozostaje nam zaufać na słowo.

To mój ulubiony sezon, jaki kiedykolwiek kręciliśmy. To bardzo intensywny sezon. Naprawdę możecie poznać głębię każdej postaci. Widzowie nadal będą zaskoczeni i wszystko będzie moim zdaniem niesamowite.

Czwarty sezon The Boys ma być jeszcze bardziej odjechany niż poprzednie

Quaid nie ujawnił co prawda, co sprawia, że nowy sezon jest tak intensywny, ale wygląda na to, że pojawią się pewne rewelacje dotyczące bohaterów serialu, których kompletnie się nie spodziewaliśmy.