Gwiazda Gwiezdnych wojen: Akolity ma wiadomość dla rasistów. Aktorka wywołała burzę w sieci

Nie wszystkim utwór aktorki Akolity przypadł do gustu. Niektórzy wyśmiewają piosenkę i wskazują, że Stenberg nie radzi sobie z konstruktywną krytyką, „wyciągając kartę rasizmu”. Inni z kolei przypominają, że gwiazda serialu z Gwiezdnych wojen odnosi się do czarnoskórej społeczności, jako do „jej ludzi”, chociaż ma białego ojca pochodzącego z Dani.

Jeszcze inne osoby wskazują na podwójne standardy w Lucasfilm oraz Disneyu i porównują sytuację Amandli Stenberg do Giny Carano, której kontrakt rozwiązano po jej wpisach w serwisie X dotyczących pandemii, kwestii zaimków, czy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

Dlaczego więc Amandla Stenberg może nagrać film, w którym atakuje krytyków i wyraża się o ucisku oraz opresji, bez ponoszenia żadnych konsekwencji, podczas gdy Gina Carano, została zwolniona po prostu za nieumieszczenie zaimków w jej notce biograficznej i udostępnieniu postu wyrwanego z kontekstu, który również był prawdziwy?

Zatem Amandla Stenberg może nagrać „teledysk”, w którym wzywa ludzi, którzy nie lubią Akolity, jako głupich rasistów i bigotów. A jej koledzy z obsady i showrunnerzy seriali to chwalą. Podwójne standardy? Chyba musisz mieć odpowiedni kolor [skóry]. Ciekawe.

Nie brakuje jednak ludzi, którzy bronią zarówno Amandlę Stenberg, jak i Charliego Barnetta. Twierdzą, że należy im się szacunek również za ich role, gdyż „wykonują świetną pracę”. Inni z kolei chwalą piosenkę, w której aktorka miała „poetycko kontrować nienawiść”

Przyjazne przypomnienie, że Amandla Stenberg i Charlie Barnett są świetnymi aktorami i wykonują świetną pracę w Akolicie i wszyscy powinniście okazać im szacunek.

Gwiazda Akolity Amandla Stenberg opublikowała piosenkę i wideo, w których wypowiada się na temat rasizmu i nienawiści, z jaką się spotkała. Jej koleżanka z planu, Dafne Keen, komentuje: „Wokelyte, łączcie się!” Stenberg poetycko kontruje nienawiść i za to ją kochamy

W ostatnim czasie nie jest to jedyna kontrowersja, którą nowy serial z Gwiezdnych wojen wywołał. W czwartym odcinku Akolity pojawiła się postać, która znana jest z trylogii prequeli. To nie spodobało się części fanów, którzy narzekają na kolejne zamieszanie w chronologii osi czasu serii, czy też odnosząc się do słów mistrza Jedi, które wypowiada w filmach, a zdają się być sprzeczne z tym, co możemy zobaczyć w serialu.