Akolita najgorzej ocenianym serialem z Gwiezdnych wojen. Widzowie wyrazili swoje niezadowolenie

Na Rotten Tomatoes produkcja ma tylko 26% pozytywnych opinii. Z kolei na Metacritic średnia ocena widzów to 3,1/10 z 546 wystawionych przez użytkowników recenzji. Nieco wyższą, ale równie niską średnią notę Akolita ma na IMDb, która wynosi zaledwie 4,5/10 z 17 tysięcy wystawionych ocen. Aż 44,2% to ocena 1/10, którą wystawiło ponad 7 tysięcy osób.

W minioną środę na Disney+ zadebiutowały dwa pierwsze odcinki nowego serialu z Gwiezdnych wojen. Akolita przypadł do gustu recenzentom i aż 91% ocen jest pozytywnych. Odwrotnie serial odebrali widzowie i część fanów Star Wars, którzy wystawili produkcje najniższe oceny. Doprowadziło to do tego, że Akolita jest obecnie najgorzej ocenianym serialem z Gwiezdnych wojen.

Warto się zastanowić, dlaczego Gwiezdne wojny: Akolita został tak bardzo znienawidzona przez tak wiele osób, nawet jeżeli nie widzieli jeszcze serialu. Sporo kontrowersji wywołuje postać showrunnerki serialu, czyli Leslye Headland, która jest osobą ze środowiska LGBTQ+. Dodatkowo twórczyni Akolity przyznała się w jednym z wywiadów, że celowo zatrudniła jedną scenarzystkę, która wcześniej nie znała Gwiezdnych wojen, aby mogła spojrzeć na całą historię z innej perspektywy. To jednak nie spodobało się niektórych fanom Star Wars. Headland krytykowana jest także za powiązania ze skazanym za molestowanie Harveyem Weinsteinem, którego przez cztery lata była osobistą asystentką. Niektórzy zarzucają Headland, że doskonale wiedziała o poczynaniach swojego szefa i próbowała go kryć, aby nie narazić się na jego gniew i utratę pracy.

Z kolei Charlie Barnett w swoim własnym wywiadzie powiedział, że to „Anakin zniszczył Gwiazdę Śmierci” i doprowadził do zabicia mnóstwa istnień. Ciężko powiedzieć, czy było to jedynie zwykłe przejęzyczenie związane ze stresem lub zmęczeniem przeprowadzania któregoś wywiadu z rzędu, czy aktor rzeczywiście nie zna Gwiezdnych wojen, ale był to kolejny element zachęcający niektórych fanów serii do wystawienia Akolicie najniższej oceny.

Mimo to serial nie może narzekać na niskie zainteresowanie. Disney pochwalił się, że Gwiezdne wojny: Akolita przyciągnęła na premierę bardzo dużą publiczność. Już w pierwszym dniu produkcja wygenerowała 4,8 mln wyświetleń, co jest najlepszym wynikiem dla jakiejkolwiek premiery Disneya+ w tym roku.

Akcja Gwiezdnych wojen: Akolity rozgrywa się pod koniec ery Wielkiej Republli, około 100 lat przed Gwiezdnymi wojnami: Część I – Mroczne widmo z 1999 roku. Serial przedstawia szanowanego Mistrza Jedi prowadzącego dochodzenie w sprawie serii zbrodni, które prowadzą go do konfliktu z byłą padawanką i ujawniają złowrogie siły.

W obsadzie znaleźli się: Amandla Stenberg, Carrie-Anne Moss, Jung-jae Lee, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo, Margarita Levieva, Amy Tsang, David Harewood oraz Abigail Thorn.