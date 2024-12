Gwiazda Akolity wciąż wierzy w 2. sezon. Ujawnia, co straciliśmy na skasowaniu serialu

Aktor ma nadzieję, że Akolita jednak otrzyma drugą szansę i dostaniemy to, co twórcy zaplanowali na nowe odcinki.

Gwiezdne wojny: Akolita to prawdopodobnie najdroższa porażka Lucasfilm. Serial maił kosztować ponad 230 milionów dolarów, ale jego oglądalność była na tyle kiepska, że podjęto decyzję o skasowaniu produkcji już po pierwszym sezonie. Dla wielu widzów był to najbardziej znienawidzony serial tego roku i jedna z aktorek oskarżyła Disneya o brak obrony swoich gwiazd przed atakami „toksycznych fanów”. Akolita od początku powstawał jako historia rozpisana na kilka sezonów, więc prace nad następnymi odcinkami miały już trwać, zanim serial został skasowany. Chociaż nic nie zwiastuje powrotu tej produkcji ze świata Star Wars, to Manny Jacinto wciąż wierzy, że drugi sezon jednak powstanie.

Gwiezdne wojny: Akolita – Manny Jacinto wierzy w powrót serialu z drugim sezonem

Tuż po anulowaniu kolejnych sezonów Akolity Jacinto był zaskoczony decyzją Disneya i Lucasfilm. W najnowszym wywiadzie podczas panelu FanExpo w San Francisco, odtwórca roli Qimira przyznał, że chciałby powrotu serialu i wciąż wierzy, że widzowie otrzymają kontynuację historii sióstr Mae i Oshy.