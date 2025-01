GTA Vice City: Nextgen Edition zadebiutuje w tym tygodniu. Fanowski remaster przenosi kultową grę do GTA 4

Fani serii Grand Theft Auto nie mają łatwego życia. Niedawno do sieci trafiła modyfikacja Liberty City Preservation Project, która przenosiła całe miasto z GTA 4 do GTA 5. Mod zyskał sporą popularność, ale gracze nie mogli się nim długo nacieszyć i niedługo później Rockstar Games zablokował projekt, a jego twórcom nie pozostało nic innego, jak skasować go z sieci. Teraz do wydania swojego modda przygotowuje się Revolution Team, które od ponad roku przygotowuje GTA Vice City: Nextgen Edition, czyli odświeżoną wersję kultowej gry, która przeniesie nie tylko całe Vice City do GTA 4, ale również całą fabułę, zadania, a nawet muzykę.

GTA Vice City: Nextgen Edition z datą premiery i nowym zwiastunem

Ostatni raz o GTA Vice City: Nextgen Edition słyszeliśmy pod koniec listopada ubiegłego roku, kiedy to zespół modderów zaprezentował nowy zwiastun. Deweloperzy potwierdzili, że mod znajduje się na ukończeniu i zostanie wydany właśnie w tym roku. Revolution Team dokończyło swój projekt i odświeżona wersja GTA: Vice City doczeka się premiery już 25 stycznia, czyli w najbliższą sobotę.