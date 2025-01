Rockstar zamyka mod przenoszący Liberty City z GTA 4 do GTA 5

Niestety, sukces moda zwrócił uwagę Rockstar, co zakończyło się jego zamknięciem. Główny modder, nkjellman, poinformował na Discordzie, że decyzja zapadła po rozmowie ze studiem. Rockstar znane jest z ostrożnego podejścia do modów, które ingerują we własność intelektualną, co potwierdzono już w 2017 roku przy okazji podobnego projektu. Mody mają też inny problem – jakkolwiek są dobre dla graczy, studia nie mogą na nich zarobić.

Ale taka możliwość ma się wkrótce pojawić dla Rockstar. Spekuluje się bowiem, że zamknięcie moda może być związane z planowanym remasterem GTA 4. Plotki o jego produkcji pojawiły się już w 2022 roku, a wcześniejsze odłożenie projektu przypisywano słabej reakcji na remastery GTA: The Trilogy. Mimo tych kontrowersji, 2025 rok zapowiada się intensywnie dla serii GTA — premiera GTA 6 przewidziana jest na jesień.