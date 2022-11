GTA V spotyka Cyberpunka 2077. Fanowski film zdradza dalsze losy bohaterów gry

Kanał TeaserPlay, który specjalizuje się w wizualizacjach przyszłych gier tworzonych na silniku Unreal Engine 5, tym razem wyszedł z propozycją krótkometrażowego filmu na podstawie Grand Theft Auto V. Twórcy zaprezentowali popularną grę Rockstara w nie tak odległej przyszłości, pokazując swoją własną wizję na przyszłe losy Michaela, Franklina i Trevora.

Jaki los spotkał bohaterów Grand Theft Auto V?

Akcja filmu zabiera nas do 2044. Los Santos wyraźnie inspirowane jest Night City z Cyberpunka 2077, więc nie brakuje charakterystycznej miejskiej architektury, na czele z sięgającymi chmur wieżowcami. Film rozpoczyna się od odwiedzenia grobu Chopa przez Fanklina, który to jego wierny psi towarzysz zmarł w 2025 roku. U Trevora niewiele się zmieniło i choć nie jest już tak ekspresyjny, to wciąż „potrafi postawić na swoim”. W końcu cała trójka spotyka się na dachu jednego z budynków i jak za starych dobrych lat, rozpoczyna się kłótnia między Michaelem a Trevorem.