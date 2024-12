GTA 6 żyłą złota dla Rockstar Games. Gra zarobi ogromne pieniądze i to z samych preorderów

Rockstar Games zupełnie pominął 2024 rok pod względem promocji swojego nadchodzącego tytułu, czyli GTA 6. Od premiery pierwszego zwiastuna minął już ponad rok, chociaż niedawno fani otrzymali materiał w wyższej jakości, znajdując kolejne szczegóły, jakie mogą pojawić się w Grand Theft Auto 6. Premiera gry ma odbyć się jesienią 2025 roku, to już teraz pojawiły się wstępne prognozy finansowe dotyczące sprzedaży. Wskazują, że najnowsza gra Rockstara będzie ogromnym hitem i to jeszcze przed samą swoją premierą.

GTA 6 zarobi pierwszy miliard dolarów jeszcze przed premierą

W raporcie Financial Times pojawiły się prognozy analityków z DFC Intelligence, które sugerują, że GTA 6 zarobi aż 3,2 miliarda dolarów w pierwszym roku od swojego debiutu. Co więcej, z samych preorderów ma pochodzić 1 miliard dolarów. Branżowi eksperci twierdzą, że Grand Theft Auto 6 na nowo zdefiniuje standardy rozrywki, przewyższając przychody największych kinowych hitów pokroju Avatara, czy Avengersów. Warto więc wspomnieć, że pierwsza część Avatara z 2009 roku, która przez ten czas zdążyła pojawić się na dużym ekranie jeszcze dwukrotnie na całym świecie, łącznie zarobiła 2,923 miliarda dolarów, co czyni z dzieła Jamesa Camerona najlepiej zarabiający film w historii.