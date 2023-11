GTA 6 – zapowiedź „została zniszczona” przez Schreiera. Rockstar szuka winnych

Powyższymi rewelacjami podzielił się Chris Klippel – francuski dziennikarz i założyciel Rockstar Mag – za pośrednictwem portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter). Według zdobytych przez niego informacji zapowiedź GTA 6 miała rzekomo odbyć się w tym tygodniu, a udostępniona w środę przez Rockstar Games seria wpisów „nie była tym, co pierwotnie planowano”.

Oświadczenie Sama Housera miało natomiast zostać opublikowane w celu przeciwdziałania wyciekowi, za który odpowiadał Jason Schreier. Na podobny krok Rockstar Games zdecydowało się również we wrześniu 2022 roku, gdy do sieci trafiło sporo materiałów z wczesnej wersji GTA 6. To jednak nie koniec informacji, którymi podzielił się Chris Klippel.

Francuski dziennikarz informuje, że atmosfera w Rockstar Games jest „dość napięta”, a zarówno Sam Houser, jak i Strauss Zelnick – dyrektor generalny Take-Two – są „wściekli” z powodu wycieku. Mieli oni rzekomo zapowiedzieć wszczęcie „wewnętrznego śledztwa” w celu znalezienia informatorów Jasona Schreiera. Jednocześnie pracownicy mieli zostać poinformowani, że będą „surowo karani” za nieprzestrzeganie NDA. Klippel dodaje również, że to „smutne”, że zapowiedź GTA 6 „została zniszczona” w taki sposób.