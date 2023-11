GTA 6 wkrótce z prezentacją. Jason Schreier ma świetne wieści dla fanów GTA

Według ostatnich doniesień GTA 6 nie zadebiutuje na rynku w 2024 roku. Wygląda jednak na to, że już niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć pierwsze oficjalne materiały ze wspomnianej produkcji. Planami Rockstar Games podzielił się bowiem Jason Schreier – znany branżowy insider i dziennikarz – który poinformował, że prezentacja nowej odsłony serii Grand Theft Auto zbliża się wielkimi krokami.

Redaktor Bloomberga – powołując się na źródła zaznajomione z planami Rockstar Games – poinformował, że jeszcze w tym tygodniu mamy doczekać się oficjalnego ogłoszenia GTA 6. To jednak dopiero początek atrakcji. W grudniu wspomniane studio będzie bowiem świętować swoje 25. urodziny i wygląda na to, że deweloperzy chcą odpowiednio uczcić to wydarzenie.