GTA 6 zadebiutuje dopiero w 2025 roku? Rockstar szykuje wielką kampanię promocyjną

Z samego rana dziennikarz Jason Schreier z Bloomberga poinformował, że Rockstar Games szykuje się do ogłoszenia Grand Theft Auto 6 jeszcze w tym tygodniu. Studio nie zaprezentuje jednak zwiastuna gry, który ma pojawić się dopiero w grudniu, a najlepszą do tego okazją będzie The Game Awards 2023. Rockstar Universe i RockstarINTEL.com potwierdzili informacje o zbliżającym się ogłoszeniu gry, jednocześnie dodając kilka nowych informacji pozyskanych od swoich informatorów.

Rockstar nie planuje żadnych zimowych DLC do GTA Online, które regularnie co roku trafiały do gry. Harmonogram prac nad nową zawartością uległ spowolnieniu i obecnie studio nie rozwija żadnej większej aktualizacji. Może to sugerować, że od grudnia Rockstar chce się skupić na promowaniu Grand Theft Auto 6, zapewniając trybowi online do GTA 5 wyłącznie tygodniowe wydarzenia i treści sezonowe.