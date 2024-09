GTA 6 w zestawie z PS5 Pro? Sony miało „zabezpieczyć prawa marketingowe”

W zeszłym miesiącu Take-Two wyraźnie podkreśliło, że GTA 6 nie trafi na premierę do Xbox Game Pass. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne warte uwagi doniesienia na temat wyczekiwanej produkcji Rockstar Games. Wygląda bowiem na to, że Sony zamierza wykorzystać nadchodzącą odsłonę serii Grand Theft Auto do promowania swoich konsol.

Sony rzekomo „zabezpieczyło prawa marketingowe” do GTA 6

Powyższe doniesienia pochodzą z najnowszego odcinka podcastu XNC. Jeden z prowadzących poinformował, że Sony miało już „zabezpieczyć prawa marketingowe do GTA 6”, dzięki czemu wspomniany tytuł będzie mógł zostać wykorzystany wyłącznie do promowania konsol PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. Wspomniana informacja ma zostać oficjalnie potwierdzona przez drugi zwiastun nadchodzącej produkcji Rockstar Games.