GTA 6 nie trafi na premierę do Xbox Game Pass ani innej usługi subskrypcyjnej. „Nasze decyzje są racjonalne”

Z ostatniego raportu finansowego Take-Two dowiedzieliśmy się, że termin premiery GTA 6 pozostaje niezagrożony . To jednak nie koniec wieści związanych z nadchodzącą produkcją Rockstar Games. Strauss Zelnick, szef Take-Two, przedstawił bowiem w niedawnym wywiadzie swoje stanowisko związane z oferowaniem flagowych tytułów firmy w ramach usług subskrypcyjnych takich jak Xbox Game Pass.

Szef Take-Two odrzuca pomysł wydania GTA 6 w Xbox Game Pass na premierę

W ostatnim wywiadzie dla GamesIndustry.biz Strauss Zelnick, szef Take-Two, został zapytany o strategię Microsoftu związaną z poszerzaniem zasięgów Xbox Game Pass i oferowaniem dużych tytułów, takich jak nadchodzące Call of Duty: Black Ops 6. Jak przekazał wydawca, „oferowanie flagowego tytułu o cenie premium w usłudze subskrypcyjnej, w dniu premiery, popchnie konsumentów do tej usługi przynajmniej przez pewien czas”. Nie zmienia to jednak stanowiska Take-Two.

Jak bowiem zaznaczył Zelnick, takie działania Microsoftu nie wpływają na Take-Two. „Nasze decyzje są racjonalne” – przekazał. Wszystko wskazuje więc na to, że GTA 6 nie ukaże się w momencie premiery ani w Xbox Game Pass, ani w żadnej innej usłudze subskrypcyjnej.