GTA 6 już na PC? Po sieci krąży fałszywa wersja, która może zawirusować komputer

Kilka dni temu Rockstar Games zaprezentował pierwszy zwiastun GTA 6. Materiał nie wszystkim fanom przypadł do gustu i część polskich graczy narzekało na materiał z kuriozalnego powodu. W sieci pojawiło się również wiele materiałów porównujących nowe Grand Theft Auto do poprzednich odsłon, w tym zwiastun najnowszej części odtworzony w GTA: Vice City. Chociaż nie znamy wielu szczegółów dotyczących gry, która pojawi się na rynku dopiero za dwa lata, to nie przeszkodziło to oszustom, aby wrzucić do sieci zawirusowaną wersję „GTA 6 na PC”.

GTA 6 na PC – fałszywe wersje z wirusami krążą po sieci

Rockstar Games potwierdziło, że gra początkowo zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Tradycyjnie w przypadku gier tego studia użytkownicy komputerów osobistych będą musieli uzbroić się w cierpliwość i zaczekać dodatkowych kilka lub kilkanaście miesięcy na pojawienie się GTA 6 w wersji na PC. Oszuści jednak wykorzystują ogromną popularność gry i do sieci trafiły zainfekowane pliki, które rzecz jasna nie zawierają samej gry, a jedynie malware i inne wirusy, które mają za zadanie wykraść dane, a w najgorszym razie całkowicie zablokować dostęp do komputera.