GTA 6 jest „o wiele lepsze, bardziej ekscytujące i piękniejsze” niż możemy sobie wyobrazić

Niedawno pojawiły się informacje sugerujące, że GTA 6 może zostać opóźnione na 2026 rok . Zdaniem dziennikarza Jasona Schreiera „znowu gra Rockstar Games zaliczy opóźnienie, ponieważ to studio zawsze opóźnia premiery swoich gier”. Tym razem natomiast szef Take-Two, Strauss Zelnick, zapowiada, że nadchodząca odsłona popularnej serii jest „warta czekania”.

W rozmowie z Connerem Matherem na YouTube prezes Take-Two podkreślił, że twórcy skupiają się na stworzeniu czegoś zupełnie nowego i niespotykanego. „Nasze zespoły pracują nad czymś, o czym nawet nie pomyśleliście. Myśleliście, że tego się spodziewaliście, ale to jest o wiele większe, o wiele lepsze, bardziej ekscytujące i piękniejsze niż mogliście sobie wyobrazić ” – powiedział Zelnick.

Jeśli zaś chodzi o samą produkcję, ta przeniesie nas do współczesnego Vice City. Gracze wcielą się w dwie nowe postacie: Lucię i nieznanego mężczyznę, którego imię według przecieków to Jason. Premiera gry planowana jest na jesień 2025 roku, jednak do tej pory Rockstar nie podzielił się zbyt wieloma szczegółami na temat tytułu.

Fani GTA 6 bez wątpienia z niecierpliwością czekają na jakiekolwiek nowe informacje na temat gry. W sieci pojawiają się liczne spekulacje i domysły, ale na oficjalne potwierdzenie ze strony Rockstar zapewne przyjdzie nam jeszcze poczekać.