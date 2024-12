GTA 6 zostanie opóźnione na 2026 rok? Nawet Sony nie wierzy w premierę w przyszłym roku

Byłbym w szoku, gdyby faktycznie udało się dotrzymać przyszłoroczny termin. Sądzę, że prawdopodobnie znowu gra Rockstar Games zaliczy opóźnienie, ponieważ to studio zawsze opóźnień premiery swoich gier. Red Dead Redemption 2 zostało opóźnione do wiosny 2018 roku, a następnie na jesień 2018 roku, a było to sześć lat temu. Gry są teraz jeszcze bardziej skomplikowane.

Także Sony może mieć jakieś zakulisowe informacje dotyczące postępu prac nad Grand Theft Auto 6. Firma w ramach PlayStation Wrap-Up udostępniła film z najbardziej oczekiwanymi grami na 2025 rok. Chociaż na krótkim materiale znalazły się gry nie tylko deweloperów first-party, w tym Ghost of Yotei, ale przede wszystkim produkcje zewnętrznych wydawców, takie jak Assassin’s Creed: Shadows, Doom: The Dark Ages, Death Stranding 2: On the Beach, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Monster Hunter: Wilds, Borderlands 4, czy Mafia: The Old Country, to na próżno szukać wśród nich GTA 6.