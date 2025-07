GTA 6 bez trybu sieciowego na premierę? Twitch współpracuje z Take-Two

Grand Theft Auto 6 to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów w historii branży, na który czekaj ą praktycznie wszyscy . Twitch rozpoczął ścisłą współpracę z Take-Two Interactive, by zapewnić sukces nowej odsłonie gangsterskiego cyklu. Jednocześnie przedstawiciel platformy ujawnił, że na premierę GTA 6 prawdopodobnie nie zaoferuje trybu sieciowego.

W jego opinii GTA 6 zyska popularność stopniowo, falami – pierwsza z nich obejmie transmisje z kampanii dla pojedynczego gracza, która ma być dostępna na premierę. Zdaniem Mintona dopiero później pojawi się tryb sieciowy, podobnie jak miało to miejsce w przypadku GTA 5. Wspomniał również o planowanej wersji PC, która również ma pojawić się z opóźnieniem, co z kolei ma przyciągnąć graczy modami i serwerami roleplay.