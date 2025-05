GTA 5 NaturalVision Enhanced już do pobrania za darmo. Graficzny mod który całkowicie zmienia wizualną stronę gry

Długo oczekiwana modyfikacja graficzna do Grand Theft Auto V, NaturalVision Enhanced, w końcu zadebiutowała i jest gotowa do pobrania dla wszystkich chętnych. To najnowsza wersja legendarnej serii modów autorstwa Razeda, która po raz kolejny przesuwa granice realizmu w dziesięcioletniej już grze Rockstara.

GTA 5 NaturalVision Enhanced już dostępne do pobrania

NaturalVision Enhanced wykorzystuje nowo zaimplementowaną technologię ray traced global illumination (RTGI) w GTA 5 Enhanced oraz oferuje nowe menu ustawień w czasie rzeczywistym, które pozwala graczom z potężnym sprzętem dostosować wizualne aspekty gry na niespotykanym dotąd poziomie.