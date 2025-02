GTA 5 na PC doczeka się darmowej łatki. Rockstar zapewni nowym graczom wiele korzyści

W ramach zachęcenia graczy GTA 5 do powrotu Rockstar przygotował nowe pojazdy we wspomnianym Hao’s Special Works - otrzymamy również opcję ulepszenia kilku wybranych samochodów. Update ma zapewnić nowym użytkownikom odpowiedni start za pomocą odświeżonej strony startowej oraz 4 miliony dolarów, które mogą zostać wykorzystane do rozpoczęcia wybranej ścieżki kariery.

W nadchodzących tygodniach Rockstar Games ma ujawnić kolejne informacje na temat nowości w pecetowej wersji GTA 5. Jakiś czas temu usłyszeliśmy o świetnych wynikach sprzedaży 12-letniej produkcji.