GTA 4 zyskało nową jakość. Fani mogą poczuć namiastkę remastera

Autor wykorzystał narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, aby ulepszyć każdą kategorię tekstur osobnymi metodami. Standardowe podbicie jakości zajmuje około 10 sekund na plik, lecz nowa technika wymaga nawet 15 minut na pojedynczą teksturę. Oznacza to dziesiątki godzin pracy GPU, które przełożyły się na znacznie lepsze efekty wizualne przy zachowaniu tej samej rozdzielczości.
Część elementów, takich jak gleba czy kamienie, musiała zostać przygotowana starym sposobem, ponieważ AI nadawało im nienaturalny wygląd. W efekcie powstał miks różnych metod, w którym niektóre tekstury zostały powiększone nawet czterokrotnie. Do porównania zmian modder udostępnił również zestaw zrzutów ekranowych pokazujących różnice między oryginałem a wersją HD.
Nowa paczka tekstur jest w pełni kompatybilna z popularnym FusionFix Mod, co pozwala połączyć oba projekty i uzyskać namiastkę nieoficjalnego remastera. Wydanie zostało podzielone na trzy części, a łączny rozmiar plików to 9 GB. Według twórcy to jeden z najlepszych zestawów HD Texture Pack przygotowanych dla GTA 4 i zdecydowanie obowiązkowa pozycja dla fanów serii.
Grand Theft Auto IV ukazało się w 2008 roku i do dziś uchodzi za jedną z najbardziej cenionych odsłon cyklu.
