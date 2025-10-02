GTA 4 zyskało nową jakość. Fani mogą poczuć namiastkę remastera

Do Grand Theft Auto IV trafił właśnie ogromny mod graficzny stworzony przez „The Wil”. Jego paczka o ważąca 9 GB podmienia wszystkie miejskie tekstury na wersje HD, zachowując jednocześnie oryginalny styl artystyczny gry.

GTA 4 – nowa paczka HD tekstur od fana

Autor wykorzystał narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, aby ulepszyć każdą kategorię tekstur osobnymi metodami. Standardowe podbicie jakości zajmuje około 10 sekund na plik, lecz nowa technika wymaga nawet 15 minut na pojedynczą teksturę. Oznacza to dziesiątki godzin pracy GPU, które przełożyły się na znacznie lepsze efekty wizualne przy zachowaniu tej samej rozdzielczości.