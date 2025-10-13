Zaloguj się lub Zarejestruj

GTA 4 z nowym poziomem jakości grafiki. Gra Rockstara wygląda niczym remaster

Radosław Krajewski
2025/10/13 16:40
0
0

Fani znowu pokazali, że za sprawą najnowszych technologii są w stanie stworzyć własne remastery kultowych gier.

Popularny modder xoxor4d pokazał wstępną wersję GTA 4 z RTX Remix, umożliwiającą zastosowanie path tracingu. Dzięki temu siedemnastoletnia gra Rockstar Games zyskała znacznie bardziej realistyczne oświetlenie, odbicia i cienie. Wczesna wersja modyfikacji jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów Patreon twórcy w wyższych progach wsparcia, zaczynających się od 10 dolarów.

GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix

GTA 4 RTX Remix – mod ulepszający grafikę w grze Rockstar Games

Pierwsze efekty można zobaczyć na zrzutach ekranu opublikowanych przez jednego z użytkowników forum ResetEra, który miał okazję przetestować wersję testową. Gracz podkreślił, że grafiki nie oddają w pełni tego, jak duża jest różnica po włączeniu path tracingu.

Modder xoxor4d ma na koncie prace nad wieloma znanymi tytułami. Dzięki jego wysiłkom technologia RTX Remix trafiła już do takich gier jak Call of Duty 4: Modern Warfare, Portal 2 czy Left 4 Dead 2. Ostatni z tych projektów zaowocował nawet specjalnym wydaniem kampanii No Mercy z ulepszonymi efektami świetlnymi.

W rozmowie na serwerze Discord poświęconym modyfikacjom RTX Remix twórca wyjaśnił, jakich wymagań należy się spodziewać:

Do uruchomienia gry potrzebna jest najnowsza wersja Complete Edition 1.2.0.59. Można korzystać zarówno z wersji Steam, jak i Rockstar Games. Zalecam jednak tę drugą, ponieważ wersja Steam ma kilka własnych problemów.

GramTV przedstawia:

Dodał też, że mod współpracuje z popularnym dodatkiem Fusion Fix, który między innymi pozwala dostosować pole widzenia i ograniczyć liczbę klatek na sekundę, choć może to powodować drobne konflikty.

W przyszłości przygotuję specjalną wersję Fusion Fix dostosowaną do RTX Remix, aby poprawić stabilność i komfort użytkowania - zapowiedział twórca.

Mod nie zostanie prędko udostępniony w sieci. xoxor4d poinformował, że nie planuje udostępniać swojej pracy przed końcem bieżącego miesiąca.

GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
GTA 4 RTX Remix
Źródło:https://wccftech.com/take-look-path-traced-gta-4-rtx-remix-test-build/

Tagi:

News
Rockstar Games
mody
remaster
modyfikacje
GTA
GTA IV
Grand Theft Auto
Grand Theft Auto IV
GTA 4
RTX
RTX Remix
grand theft auto 4
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112