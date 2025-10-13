GTA 4 z nowym poziomem jakości grafiki. Gra Rockstara wygląda niczym remaster

Fani znowu pokazali, że za sprawą najnowszych technologii są w stanie stworzyć własne remastery kultowych gier.

Popularny modder xoxor4d pokazał wstępną wersję GTA 4 z RTX Remix, umożliwiającą zastosowanie path tracingu. Dzięki temu siedemnastoletnia gra Rockstar Games zyskała znacznie bardziej realistyczne oświetlenie, odbicia i cienie. Wczesna wersja modyfikacji jest dostępna wyłącznie dla subskrybentów Patreon twórcy w wyższych progach wsparcia, zaczynających się od 10 dolarów. GTA 4 RTX Remix – mod ulepszający grafikę w grze Rockstar Games Pierwsze efekty można zobaczyć na zrzutach ekranu opublikowanych przez jednego z użytkowników forum ResetEra, który miał okazję przetestować wersję testową. Gracz podkreślił, że grafiki nie oddają w pełni tego, jak duża jest różnica po włączeniu path tracingu.

Modder xoxor4d ma na koncie prace nad wieloma znanymi tytułami. Dzięki jego wysiłkom technologia RTX Remix trafiła już do takich gier jak Call of Duty 4: Modern Warfare, Portal 2 czy Left 4 Dead 2. Ostatni z tych projektów zaowocował nawet specjalnym wydaniem kampanii No Mercy z ulepszonymi efektami świetlnymi. W rozmowie na serwerze Discord poświęconym modyfikacjom RTX Remix twórca wyjaśnił, jakich wymagań należy się spodziewać: Do uruchomienia gry potrzebna jest najnowsza wersja Complete Edition 1.2.0.59. Można korzystać zarówno z wersji Steam, jak i Rockstar Games. Zalecam jednak tę drugą, ponieważ wersja Steam ma kilka własnych problemów.

Dodał też, że mod współpracuje z popularnym dodatkiem Fusion Fix, który między innymi pozwala dostosować pole widzenia i ograniczyć liczbę klatek na sekundę, choć może to powodować drobne konflikty. W przyszłości przygotuję specjalną wersję Fusion Fix dostosowaną do RTX Remix, aby poprawić stabilność i komfort użytkowania - zapowiedział twórca. Mod nie zostanie prędko udostępniony w sieci. xoxor4d poinformował, że nie planuje udostępniać swojej pracy przed końcem bieżącego miesiąca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.