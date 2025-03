Gry z serii Reus w promocji na GOG.com. Pierwsza odsłona dostępna tylko za 7,19 zł

W ramach newslettera w sklepie GOG.com otrzymaliśmy kolejny kod zniżkowy dający możliwość zakupu gier w promocyjnej cenie. Subskrybenci doczekali się pierwszego rabatu w tym tygodniu, a dotyczy on tytułów z serii Reus - strategii z podgatunku god game - zabawa w boga.

Reus - oferta w sklepie GOG.com

Po wejściu w podany link subskrybenci newslettera GOG.com mogą nabyć pierwszą oraz drugą odsłonę Reus. Są one dostępne w cenie odpowiednio 7,19 zł (-80%) i 53,99 zł (-40%). Po zakupie otrzymamy produkcje na PC w wersji DRM-Free. Promocja będzie obowiązywać do 14 marca 2025 roku do godziny 15:00, więc nie mamy zbyt wiele czasu na skorzystanie z niej.