Growe Okazje 2025 w Battle.net. Diablo i StarCraft taniej na PC

Ruszyła kolejna edycja Growych Okazji w sklepie Battle.net. Użytkownicy komputerów osobistych mogą w atrakcyjnych cenach kupić najnowsze i popularne tytuły z bogatego katalogu gier od Blizzarda. W promocji znajdziecie m.in. Diablo II: Resurrected, Crash Bandicoot 4: It's About Time, StarCraft Remastered, World of Warcraft: The War Within, Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty: Black Ops 6, Diablo, Diablo III, StarCraft II: Kolekcja kampanii oraz Blizzard Arcade Collection.

Listę wszystkich promocji w ramach Growych Okazji 2025 znajdziecie w tym miejscu.