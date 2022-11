Grounded cieszy się dużym zainteresowaniem. Obsidian ma powody do zadowolenia

Wiemy, ilu graczy postanowiło sprawdzić produkcję twórców The Outer Worlds i Pillars of Eternity.

Pod koniec września Grounded opuściło wczesny dostęp i zadebiutowało na rynku w pełnej wersji. Produkcja studia Obsidian Entertainment zebrała bardzo dobre recenzje i – jak się okazuje – cieszy się również sporym zainteresowaniem wśród graczy. Szef Xbox Game Studios zdradził bowiem, ile osób zdecydowało się zagrać w najnowsze dzieło twórców The Outer Worlds i Pillars of Eternity.

W Grounded zagrało już kilkanaście milionów graczy

Matt Booty wystąpił w podcaście Friends Per Second, w którym poinformował, że w Grounded zagrało już ponad 13 milionów użytkowników. Należy jednak podkreślić, że wspomniany wynik nie jest równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy.



Produkcja studia Obsidian Entertainment dostępna jest bowiem w PC i Xbox Game Pass i z pewnością spora część graczy zapoznała się z tytułem właśnie za sprawą wspomnianych usług. Deweloperzy ze studia Obsidian Entertainment mogą być jednak zadowoleni z osiągniętego przez Grounded wyniku.



Na koniec przypomnijmy, że Grounded dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S.