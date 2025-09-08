Green Day zapowiada film "New Years Rev”. Zobacz zwiastun nadchodzącej produkcji

Legendarna punkrockowa formacja zaprezentowała właśnie pierwszy zwiastun filmu “New Years Rev”, którego premiera odbędzie się 12 września na Toronto International Film Festival. Dokument, będący jednocześnie komedią, a za którego reżyserią stoi Lee Kirk, opowie o szalonej historii zespołu.

Historia trójki młodych punków, którzy są gotowi zaryzykować wszystko, aby spełnić swoje marzenie.

“New Years Rev” to szalona komedia drogi opowiadająca o fikcyjnym garażowym zespole The Analog Dogs. Bohaterowie wierzą, że udało im się zdobyć życiową szansę, mają bowiem zagrać przed Green Day w Sylwestra. Szybko okazuje się jednak, że to tylko żart wymyślony przez brata jednego z nich.

Mimo to, pełni naiwnego optymizmu, wyruszają z Kansas do Kalifornii, marząc o scenie u boku swoich idoli. Zwiastun okraszony klasycznym hitem “Holiday” z 2004 roku, pokazuje ich zwariowaną podróż, począwszy od imprezowych odlotów po kradzież taksówki. Na koniec zwiastuna możemy zobaczyć energiczny koncert Green Day z udziałem Billie Joe Armstronga, Mike’a Dirnta i Tre Coola.