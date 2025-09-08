Green Day zapowiada film "New Years Rev”. Zobacz zwiastun nadchodzącej produkcji

Green Day pojawi się na kinowych ekranach dzięki filmowi “New Years Rev”, który opowie historię kultowego zespołu.
Legendarna punkrockowa formacja zaprezentowała właśnie pierwszy zwiastun filmu “New Years Rev”, którego premiera odbędzie się 12 września na Toronto International Film Festival. Dokument, będący jednocześnie komedią, a za którego reżyserią stoi Lee Kirk, opowie o szalonej historii zespołu.
Green Day doczeka się własnego filmu
Publikując zajawkę w social mediach, muzycy napisali:
Historia trójki młodych punków, którzy są gotowi zaryzykować wszystko, aby spełnić swoje marzenie.
“New Years Rev” to szalona komedia drogi opowiadająca o fikcyjnym garażowym zespole The Analog Dogs. Bohaterowie wierzą, że udało im się zdobyć życiową szansę, mają bowiem zagrać przed Green Day w Sylwestra. Szybko okazuje się jednak, że to tylko żart wymyślony przez brata jednego z nich.
Mimo to, pełni naiwnego optymizmu, wyruszają z Kansas do Kalifornii, marząc o scenie u boku swoich idoli. Zwiastun okraszony klasycznym hitem “Holiday” z 2004 roku, pokazuje ich zwariowaną podróż, począwszy od imprezowych odlotów po kradzież taksówki. Na koniec zwiastuna możemy zobaczyć energiczny koncert Green Day z udziałem Billie Joe Armstronga, Mike’a Dirnta i Tre Coola.
GramTV przedstawia:
Green Day opisuje film jako szczery ukłon w stronę klasycznych filmów “o przebytej drodze”, nostalgii lat 90. i marzeń, za którymi warto podążać, nawet jeśli wydają się kompletnie nierealne. Jak się można spodziewać, ścieżka dźwiękowa ma zawierać sporą ilość utworów zespołu. W obsadzie znaleźli się między innymi Mason Thames, Mckenna Grace, Fred Armisen, Jenna Fischer, Angela Kinsey oraz komik Bobby Lee. Produkcją zajęło się Green Day wspólnie z Live Nation Productions.
