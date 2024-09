Gray Zone Warfare czeka nowy poziom realizmu. Czeska strzelanka otrzyma ciekawe nowości

Serwis PCGamesN miał okazję porozmawiać podczas tegorocznych targów gamescom z przedstawicielami studia Madfinger, Rickiem Lagnese i Coreyem Smithem. Jak przekazali członkowie czeskiego zespołu, „jesteśmy tu na lata i nigdzie się nie wybieramy”, a strzelankę czeka sporo nowości, które ukażą się jeszcze w tym roku. Przede wszystkim do Gray Zone Warfare trafi cykl dnia i nocy, który wpływać będzie na rozgrywkę i zaoferuje nowy, „nocny” sprzęt.

Gracze mogą zatem spodziewać się latarek, gogli noktowizyjnych, laserów i pocisków świetlnych. Madfinger we współpracy z NVG zaprojektował gogle noktowizyjne w najbardziej realistyczny sposób jak to możliwe – pojawią się opcje monokularowe (do noszenia na prawym oku), a w ciemniejszych obszarach nadal potrzebne będzie źródło światła. Aktualizacja zwiększyć ma również gęstość mapy, dodając więcej budynków czy nowe opcje interakcji.