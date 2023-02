Gran Turismo 7 – porównanie grafiki wersji na PS5 i PS VR2. Polyphony Digital nie zawiodło

Wszystko wskazuje na to, że PlayStation VR2 radzi sobie całkiem dobrze. Udowodniło to chociażby Resident Evil Village, które w nowych goglach od Sony prezentuje się świetnie. Na wysokości zadania stanęło również Polyphony Digital, które przygotowało Gran Turismo 7 w wersji przeznaczonej na PS VR2.

Gran Turismo 7 – porównanie wersji na PlayStation 5 i PlayStation VR2

Przypomnijmy, że ta specjalna wersja gry została oddana w ręce posiadaczy PlayStation VR2 w ramach darmowej aktualizacji. Możliwość doświadczenia Gran Turismo 7 w takich okolicznościach musi być kuszącą perspektywą. Jeśli chcecie zobaczyć, jak gra sprawdza się w akcji, to zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wideo, na których możecie zobaczyć zestawienie wersji na PlayStation 5 i PlayStation VR2.



Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z testów PlayStation VR2.



Na koniec przypomnijmy, że Gran Turismo 7 zadebiutowało na rynku 4 marca 2022 roku. Gra dostępna jest na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii gier wyścigowych od Polyphony Digital, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gran Turismo 7 – z miłości do motoryzacji.