Gran Turismo 7 i remake Demons’s Souls nie dla pecetowych graczy. Przecieki potwierdzają dotychczasowe działania Sony

Jakiś czas temu usłyszeliśmy o głośnym wycieku danych z GeForce NOW, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o kilku nadchodzących zapowiedziach gier. Wśród ujawnionych informacji znaleźliśmy między innymi potwierdzenie o pracach Sony nad przeniesieniem Gran Turismo 7 na PC. Właśnie dowiedzieliśmy, czemu do tej pory zabrakło oficjalnej zapowiedzi.

Sony nie pracuje nad oczekiwanymi portami na PC

Według najnowszych informacji, japońska firma miała zrezygnować z przeniesienia Gran Turismo 7 na PC. Oznacza to, że w chwili pojawienia się przecieku rzeczywiście istniały takie plany, co potwierdziło w tamtym czasie wiarygodne źródło informacji. Za wiadomość odpowiada użytkownik forum ICON-Era znany jako Bryank75 - podzielił się on wcześniej wieściami dotyczącymi przeniesienia Returnal na komputery osobiste.