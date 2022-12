Gran Turismo 7 – grudniowa aktualizacja doda kolejne auta

Kolejna aktualizacja do Gran Turismo 7 wjedzie na serwery już w tym tygodniu. Kazunori Yamauchi – producent Gran Turismo 7 – w typowym dla siebie stylu zdradził, że wraz z nadchodzącą aktualizacją do gry trafi 5 nowych aut. Jak zawsze, sylwetki kolejnych pojazdów mogliśmy zobaczyć na Twitterze.

Wokół Gran Turismo dzieje się naprawdę sporo

Każda kolejna aktualizacja do Gran Turismo 7 z pewnością cieszy fanów najnowszej odsłony słynnej serii. Pecetowi gracze czekają jednak na dużo większą zapowiedź. Przypomnijmy, że pod koniec listopada przedstawiciele studia Polyphony Digital przyznali, iż zastanawiają się nad przeniesieniem gry na komputery osobiste. Potwierdzenie tych informacji spotkałoby się z naprawdę hucznym przyjęciem.



W tym miejscu warto również wspomnieć, że w produkcji jest filmowa adaptacja gry. Opowieść bazuje na autentycznej historii i opowiada o losach nastoletniego fana serii Gran Turismo, który bierze udział w zawodach wyścigowych i staje się profesjonalnym kierowcą. Reżyserem tytułu jest Neill Blomkamp, natomiast za scenariusz odpowiadają Jason Hall i Zach Baylan. Produkcja ma trafić do kin 11 sierpnia 2023.



Na koniec przypomnijmy tylko, że Gran Turismo 7 pojawiło się na rynku 4 marca, a gra spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów. Muradin w swoim tekście przyznał produkcji Polyphony Digital najwyższą możliwą ocenę oraz opatrzył ją bardzo długą listą plusów. Zachęcam do zapoznania się z tekstem.