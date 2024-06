GeForce NOW dodaje do biblioteki kolejne gry. Wśród nowości Tell Me Why oraz As Dusk Falls

GeForce NOW zapowiedziało kolejną aktualizację biblioteki gier. Tym razem dołączą cztery tytuły, a wśród nich Tell Me Why oraz As Dusk Falls.

Wraz z najnowszą aktualizacją do usługi GeForce NOW dołączają dwie znakomite gry, które z pewnością spodobają się fanom ciekawej fabuły i filmowej, interaktywnej realizacji. Takie właśnie są Tell Me Why oraz As Dusk Falls.

Nowe gry oraz wydarzenie muzyczne w GeForce NOW

W pierwszej z nich gracz pokieruje losami bliźniaków Tylera i Alysona Ronana, którzy wracają po latach, aby odkryć tajemnice swojego burzliwego dzieciństwa w Tell Me Why. Z kolei drugi tytuł ukzauje skomplikowane losy i przeplatające się wydarzenia łączące dwie rodziny. Tutaj to wybory gracza decydują o rozwoju akcji i kierunkach w jakich podąży opowieść.