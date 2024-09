Graliście w Minecraft przez PSVR? No to już nie zagracie

Minecraft na PSVR oferował zupełnie nowe wrażenia, pozwalając graczom przenieść się bezpośrednio do świata bloków z perspektywy pierwszej osoby. Jednak nie była to idealna wersja Minecrafta. Mimo dużej immersji, sterowanie w VR bywało nieco toporne, a komfort gry zależał od tolerancji na chorobę lokomocyjną. Czasem rozgrywka mogła wydawać się mniej płynna w porównaniu z tradycyjną, bardzo komfortową wersją. Dla niektórych graczy stanowiło to trudny do przeskoczenia problem.

Oczywiście Minecraft pozostanie grywalny poza trybem VR i nadal będzie regularnie aktualizowany. Informacja o końcu Minecrafta w wersji PSVR jest jest powiązana z niedawnym ogłoszeniem firmy Mojang o rezygnacji z tradycyjnego aktualizowania gry każdego lata na rzecz kilku aktualizacji zawartości, które będą pojawiać się przez cały rok. Więcej o przyszłości gry oraz o jej filmowej adaptacji pisaliśmy już wcześniej.