Gracze przepłacają za GTA 6 u skalperów, choć nie ma ku temu żadnego sensownego powodu...

Skalpowanie nie jest niczym fajnym, ale o ile przy braku jakiegoś produktu, zakup po zawyżonej cenie może jeszcze mieć jakiś sens, tak w przypadku GTA 6 takowego nie ma.

Choć zamówienia przedpremierowe na Grand Theft Auto VI są powszechnie dostępne w oficjalnych kanałach sprzedaży, część graczy już zaczęła kupować grę od skalperów w serwisie eBay. Co ciekawe, w przypadku GTA 6 nie występuje żaden niedobór egzemplarzy, który zwykle napędza tego typu praktyki. Skalperzy chcą zarobić na GTA 6, a gracze im płacą Przedsprzedaż GTA 6 wystartowała 25 czerwca. Rockstar Games przygotowało dwie edycje gry jakimi są Standard Edition oraz Ultimate Edition. W przeciwieństwie do dotychczasowej polityki firmy, żadna z nich nie jest dostępna na płycie. Nawet pudełkowa wersja Standard Edition zawiera jedynie kod do pobrania gry. Oznacza to, że liczba kopii dostępnych w przedsprzedaży na konsolach PlayStation i Xbox jest praktycznie nieograniczona.

Pomimo braku jakichkolwiek braków kluczy część sprzedawców zaczęła odsprzedawać kody do pobrania gry w wyższych cenach. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że niektórzy znajdują kupców. Według danych z serwisu eBay z końca czerwca 2026 roku, cyfrowa Ultimate Edition została sprzedana nawet za 101,19 dolara, czyli zaledwie o 1,20 dolara drożej od oficjalnej ceny. Jeszcze większe przebicie odnotowano w przypadku Standard Edition, której oferty kończyły się kwotą nawet 93,22 dolara. Oznacza to, że skalperzy uzyskiwali marżę w wysokości 13,23 dolara przed odliczeniem prowizji platformy. Podane kwoty nie obejmują również ewentualnych kosztów wysyłki, które kupujący musieli pokryć w przypadku “fizycznych” wydań będących w rzeczywistości jedynie pudełkiem z kodem do pobrania.

GramTV przedstawia:

Ograniczony sukces skalperów najprawdopodobniej wynika z faktu, że część kupujących nie zdaje sobie sprawy z istnienia oficjalnych możliwości zamówienia gry. Dane pokazują jednak, że rynek odsprzedaży pozostaje niewielki. W ciągu pierwszych 36 godzin od rozpoczęcia przedsprzedaży odnotowano mniej niż kilkanaście zakończonych transakcji. Pojawiły się również oferty sprzedaży samych okładek pudełka GTA 6 za 79,99 dolarów, czyli dokładnie tyle, ile kosztuje standardowa edycja gry. Chociaż sprzedawcy nie opisują tych ofert w sposób niezgodny z rzeczywistością, wiele wskazuje na to, że liczą na impulsywne zakupy i pomyłki klientów. Wszystko to sprawia, że kupowanie GTA 6 od sprzedawców z eBay nie ma obecnie większego sensu, ponieważ gra jest bez problemu dostępna w oficjalnej dystrybucji. Decyzja Rockstar Games o rezygnacji z wydania gry na nośnikach fizycznych w dniu premiery może wynikać z chęci uniknięcia przedwczesnego trafiania kopii do graczy. Problem łamania dat premier wielokrotnie dotykał branżę gier, w tym produkcje Nintendo i wiele innych dużych tytułów. Według niedawnego raportu serwisu PPE, pełne fizyczne wydanie Grand Theft Auto VI może pojawić się dopiero w grudniu 2026 roku, czyli kilka tygodni po cyfrowym debiucie gry. Z drugiej jednak strony, pojawiły się doniesienia, że jest to błędna interpretacja i wydań z płytą jednak nie będzie.