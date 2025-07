Gracze odkryli kontrowersyjny easter egg w Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. Twórcy reagują

Omawiany „easter egg” przedstawiał egzemplarz gry Guitar Hero umieszczony w koszu na śmieci na poziomie Waterpark. Firma ogłosiła zamiar usunięcia tego elementu w najbliższej aktualizacji. Decyzja o usunięciu kontrowersyjnego żartu została potwierdzona przez Iron Galaxy za pośrednictwem oficjalnego konta studia na platformie Reddit.

Mamy ogromny szacunek dla wszystkich, którzy tworzą gry. Obecnie prowadzimy dochodzenie, jak to w ogóle trafiło do gry. Dziękujemy społeczności za zwrócenie na to uwagi – usuniemy ten element z oprawy wizualnej w najbliższej aktualizacji. – napisali twórcy.