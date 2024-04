Gracze Helldivers 2 nie dostaną wyczekiwanej funkcji. Twórcy argumentują: „to nie ma sensu”

W mediach społecznościowych pojawił się wpis jednego z graczy Helldivers 2, który postanowił poruszyć temat transmogryfikacji. Funkcja ta umożliwia zachować statystyki wybranego elementu wyposażenia przy zmianie jego wyglądu na inny. Głos w sprawie zabrał Johan Pilestedt, czyli szef studia Arrowhead.

W odpowiedzi na pytanie o dodanie funkcji transmogryfikacji Pilestedt jasno zakomunikował, że taka opcja nie pojawi się w Helldivers 2. Według szefa studia system ten nie ma sensu, a sprzęt charakteryzujący się innymi właściwości będzie po prostu wyglądać inaczej.

Nie dodamy funkcji transmog. To nie ma sensu — sprzęt wygląda inaczej, ponieważ ma inne właściwości. Zamianę jednego na drugie można by porównać do jabłka, które smakuje jak bekon, albo na odwrót. – argumentuje Pilestedt.